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Нефтяной гигант «похоронил» главную цель по климату

Американская нефтяная компания Exxon Mobil заявила о том, что достижение углеродной нейтральности к 2050 году, установленное Парижским соглашением, «крайне маловероятно». О том, что нефтяной гигант фактически «похоронил» главную цель по климату, сообщил Bloomberg.

Нефтяной гигант «похоронил» главную цель по климату
© Lenta.ru

В компании убеждены, что причиной, из-за которой миру будет практически нереально прийти к сведению выбросов углекислого газа к нулю, станет снижение уровня жизни людей, которое произойдет при таком сценарии. Там также отметили, что план Международного энергетического агентства, предполагающий постепенный отказ от большинства видов ископаемого топлива к 2050 году ради достижения углеродной нейтральности, имеет мало общего с реальностью — мир не идет по пути сокращения выбросов, а вышеупомянутый сценарий «очень агрессивен».

«Крайне маловероятно, что общество смирится с ухудшением глобального уровня жизни, необходимого для постоянного достижения сценария, подобного плану МЭА по достижению углеродной нейтральности», — заявили в нефтяной компании.

В апреле стало известно о том, что Россию предупредили об опасных последствиях недостаточных мер по декарбонизации в стране. Среди таких негативных сценариев в российском Центре энергетической эффективности назвали увеличение объема выбросов парниковых газов, а также заметные экономические потери.

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