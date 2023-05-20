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Минпромторг поможет в перезапуске производства на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Минпромторг РФ поможет новому собственнику завода Volkswagen в Калуге в перезапуске производства, заявили в министерстве, передает РИА Новости.

Минпромторг поможет в перезапуске производства на бывшем заводе Volkswagen в Калуге
© globallookpress.com

«К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников. Минпромторг России окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге», — говорится в сообщении.

Ранее концерн Volkswagen Group официально объявил о продаже своих российских активов, новым владельцем стала компания ООО «Арт-Финанс», связанная с дилерским холдингом «Авилон».

Покупателю ООО «Фольксваген Груп Рус» перешел завод в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также компании «Фольксваген Компоненты и Услуги», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование». На калужской площадке собирались модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Завод приостановил работу с марта 2022 года.

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