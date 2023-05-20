Сервис по доставке еды обвинили в завышении цен для пользователей iPhone

Американец по имени Росс Хекокс подал в суд на сервис по доставке еды DoorDash за дополнительный сбор при совершении заказа с iPhone, сообщает Business Insider.

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В иске утверждается, что DoorDash взимает дополнительную плату при заказе пользователей на iPhone. Также предполагается, что с пользователей DashPass, подписки по цене $10 в месяц, также взимают дополнительную плату «за расширенный диапазон». Как отмечает Business Insider, эта статья расходов не заявлена в списке сборов для клиентов на сайте DoorDash. Она применяется к некоторым заказам с адресами, близкими к месту получения заказа.

Хекокс в свою очередь провел эксперимент, используя обычную учетную запись и аккаунт с активной подпиской DashPass. После совершения одного и того же заказа в одном и том же ресторане на учетную запись DashPass была добавлена дополнительная плата, а на обычный аккаунт — нет. Счет был дополнен платой за расширенный диапазон в размере $1, хотя заказ был сделан с тем же адресом доставки, что и в случае, где дополнительной платы нет.

Причем заказы, сделанные обычными учетными записями с использованием iPhone также якобы облагаются платой за расширенный диапазон. Проведя аналогичный тест, но с iPhone и смартфоном на Android, с Хекокса сняла дополнительную плату при заказе с iPhone, а с Android — нет.