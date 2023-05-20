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24 минуты назад

Новый стартап создал съедобные чашки

Ferra.ru

Два человека из Мельбурна взялись за решение проблемы сокращения отходов от одноразовых стаканчиков для напитков, выбрав для этого интересное решение: съедобные стаканчики.

Новый стартап создал съедобные чашки
Фото: ferra.ruferra.ru

Дуэт основал свой стартап Good-Edi и разработал биоразлагаемую, не содержащую пластика альтернативу обычным бумажным стаканчикам.

В 2021 году компания Good-Edi успешно привлекла около 98 тыс долларов с помощью краудфандинга и в настоящее время производит 500 съедобных стаканчиков в день на своем предприятии в пригороде Мельбурна. Их продукт, изготовленный по тщательно отработанному рецепту из ржаной муки, пшеничных отрубей, овсяных отрубей, сахара, соли, кокосового масла и воды, может хранить горячие напитки, такие как кофе или чай, около 40 минут, а холодные напитки не вытекают в течение восьми часов.

Хотя съедобные стаканчики могут увеличить стоимость кофе на вынос, основатели компании считают, что стремление индустрии напитков к более экологичным вариантам – важнее.

Компании,
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