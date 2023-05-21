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В России спрос на доставку хачапури из ресторанов превысил предложение

Клиенты компаний «Яндекс Еда» и Delivery Club активно заказывают хачапури, пельмени, горячий кофе и блины, рассказал руководитель аналитики сервисов Роман Халкечев. Об этом пишет «Прайм».

Халкечев пояснил, что специалисты составили список блюд для ресторанов, на которые спрос существенно превышает предложение.

По его словам, в список вошли хачапури, молочные коктейли, пельмени, буузы, блины, горячий кофе. Кроме того, клиенты нередко заказывают топпинги, соусы и различные напитки.

Вместе с тем, отметил Халкечев, десерты и выпечка представлены на рынке в чрезмерном количестве.

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