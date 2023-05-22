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Китай запретил продажу продуктов Micron

Китайское управление по вопросам киберпространства объявило о не прохождении проверки кибербезопасности продуктов американской компании Micron и требует от операторов критической информационной инфраструктуры прекратить закупку их продукции в соответствии с законом. Об этом пишет РИА Новости.

Китай запретил продажу продуктов Micron
© globallookpress.com

Как показала проверка, продукты компании имеют серьезные скрытые проблемы с кибербезопасностью, которые создают значительные риски в области безопасности для информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность страны.

Ранее США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности компании Micron.

Китайская сторона в свою очередь заявляла, что проверка кибербезопасности является обычной практикой и соответствует закону.

По мнению аналитиков, Micron стал очевидной целью Китая, поскольку Пекину будет легче заменить ее продукцию чипами южнокорейских конкурентов — Samsung и SK Hynix.

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