Росавиация предложила унифицировать требования к комплектации беспилотников

Росавиация направила в Минпромторг, Минтранс и ассоциацию производителей беспилотников «Аэронекст» перечень обязательного оборудования для российских беспилотников. Об этом сообщают «Ведомости».

Росавиация предложила закрепить эти требования в федеральных авиационных правилах. Согласно документу, требования к оснащению беспилотных воздушных судов будут категоризированы в зависимости от условий эксплуатации.

Так, например, для беспилотников, летающих на высоте до 150 м, предлагается установить габаритные огни, систему управления, ПАК и локаторы, которые не позволят совершить полет в запретных зонах и зонах с ограничениями. Остальные требования будут зависеть от места полета и типа воздушного пространства.

Также документ содержит отдельные требования к оборудованию БПЛА, предназначенных для перевозки людей и животных.