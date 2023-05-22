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Росавиация предложила унифицировать требования к комплектации беспилотников

Росавиация направила в Минпромторг, Минтранс и ассоциацию производителей беспилотников «Аэронекст» перечень обязательного оборудования для российских беспилотников. Об этом сообщают «Ведомости».

Росавиация предложила унифицировать требования к комплектации беспилотников
© globallookpress.com

Росавиация предложила закрепить эти требования в федеральных авиационных правилах. Согласно документу, требования к оснащению беспилотных воздушных судов будут категоризированы в зависимости от условий эксплуатации.

Так, например, для беспилотников, летающих на высоте до 150 м, предлагается установить габаритные огни, систему управления, ПАК и локаторы, которые не позволят совершить полет в запретных зонах и зонах с ограничениями. Остальные требования будут зависеть от места полета и типа воздушного пространства.

Также документ содержит отдельные требования к оборудованию БПЛА, предназначенных для перевозки людей и животных.

Ранее в Минпромторге сообщили, что в 2023 году объем российского рынка беспилотных летательных аппаратов, а также услуг, связанных с ними, достигнет более 50 млрд рублей. При этом доля отечественной продукции в госзакупках составит более 90%.

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