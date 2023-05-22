Росавиация предложила унифицировать требования к комплектации беспилотников
Росавиация направила в Минпромторг, Минтранс и ассоциацию производителей беспилотников «Аэронекст» перечень обязательного оборудования для российских беспилотников. Об этом сообщают «Ведомости».
Росавиация предложила закрепить эти требования в федеральных авиационных правилах. Согласно документу, требования к оснащению беспилотных воздушных судов будут категоризированы в зависимости от условий эксплуатации.
Так, например, для беспилотников, летающих на высоте до 150 м, предлагается установить габаритные огни, систему управления, ПАК и локаторы, которые не позволят совершить полет в запретных зонах и зонах с ограничениями. Остальные требования будут зависеть от места полета и типа воздушного пространства.
Также документ содержит отдельные требования к оборудованию БПЛА, предназначенных для перевозки людей и животных.
Ранее в Минпромторге сообщили, что в 2023 году объем российского рынка беспилотных летательных аппаратов, а также услуг, связанных с ними, достигнет более 50 млрд рублей. При этом доля отечественной продукции в госзакупках составит более 90%.