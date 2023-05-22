$79.91-0.1386.28-0.22

Финская компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку газа

Финская государственная компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного природного газа.

Финская Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом»
© ТАСС

Как сообщила пресс-служба компании, в апреле 2022 года «Газпром экспорт» предъявил Gasum требование, согласно которому платежи, оговорённые в договоре о закупках, в должны производиться в рублях, а не в евро.

«Gasum не принял это требование. Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия по некоторым другим требованиям, выдвигаемым на основании соглашения», — сказано в заявлении.

Как отмечают в компании, стороны не смогли урегулировать ситуацию в сроки, установленные арбитражным судом, поэтому Gasum расторгла долгосрочный договор закупки газа.

В ноябре прошлого года арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.

В декабре российский торгпред в Финляндии Антон Логинов рассказал, что Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, валюта оплаты не изменилась.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий