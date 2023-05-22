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СМИ: Алкогольная сибирская группа налаживает экспорт водки через Сербию

Алкогольная сибирская группа открыла в Сербии компанию ASG Global Balkans для того, чтобы развивать продажи на иностранных рынках. Речь идет об Израиле, Турции и Латинской Америке, сообщает «Коммерсант».

СМИ: Алкогольная сибирская группа налаживает экспорт водки через Сербию
© globallookpress.com

Компании принадлежат бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер». Необходимость в рассмотрении новых рынков сбыта обусловлена наличием сложностей с российской продукцией в дружественных государствах, говорится в публикации.

После начала специальной военной операции на Украине ситуация с экспортом крепкого алкоголя из России резко ухудшилась. Тогда

основные импортеры российской водки решили запретить ввоз из страны.

Европейским дистрибуторам запрещено закупать российский алкоголь и для поставок вне ЕС, следует из отчетности структуры ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.) АО «Руст Россия». Кроме того, им нельзя оказывать финансовые и транспортные услуги.

По мнению экспертов, внутренний рынок будет являться ключевым для производителей в ближайшей перспективе. Это связано с тем, что ассоциация алкогольного бренда с Россией - риск для фирм при поставках в другие государства.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что суммарный выпуск водки в России в первом квартале снизился на 8%.

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