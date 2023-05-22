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Meta* оштрафовали на 1,2 млрд евро

Штраф в размере 1,2 миллиарда евро был выписан Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России; принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ) ирландской Комиссией по защите данных. Об этом пишет The New York Times.

Meta* оштрафовали на 1,2 млрд евро
© EPA/TACC

Данная сумма является рекордной. Поводом для штрафа стали нарушения в сфере передачи данных.

От компании требуют прекращения передачи данных европейских пользователей Facebook в США. Это необходимо сделать в течение пяти месяцев.

Сама Meta собирается обжаловать данное решение.

В марте прошлого года Тверской суд Москвы решил запретить деятельность Meta в РФ. Так, Facebook и Instagram оказались запрещенными социальными сетями в стране.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы взыскал 4,5 миллиона рублей с американской Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) по коллективному иску российских блогеров.

*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена в России

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