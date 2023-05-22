СМИ: в Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома"

В Австрии на торги будет выставлено имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия «Газпрома». Об этом пишет портал Oe24.

По данным портала, в общей сложности аукционным домом Aurena будет продано 240 лотов.

Среди них будут как крупные объекты, так и незначительные: винный шкаф, кадки с цветами, картины, подробная карта европейских газопроводов, аэрофотоснимки газовых станций.

Напомним, что в середине апреля компания подала заявление в соответствующие структуры о реструктуризации в связи с угрозой банкротства. Сумма обязательств «дочки» российского концерна достигала 30 млн евро.