Стало известно о помолвке третьего богатейшего человека в мире

Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и его партнерша, журналистка Лорен Санчес решили обручиться. Об этом стало известно CNN.

По словам близкого к паре источника, на данный момент нет информации о том, когда состоится свадьба. Собеседник телеканала не смог рассказать дополнительных деталей помолвки. Впервые Безос и Санчес обнародовали свои отношения в 2019 году. Первое совместное интервью они дали лишь спустя три года.

До этого предприниматель состоял в браке с Маккензи Скотт 25 лет. Однако в 2019 пара развелась.

По данным Forbes, Безос занимает третье место в списке самых богатых людей в мире.