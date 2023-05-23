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Reuters: Raiffeisen пытается вывести из состава группы свою "дочку" в РФ из-за давления

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) активизировала усилия по выводу из своего состава российской "дочки" группы в связи с возрастающим внешним давлением на предмет сворачивания деловых связей с Москвой. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Raiffeisen пытается вывести из состава группы российскую «дочку»
© globallookpress.com

По данным агентства, за последние несколько месяцев RBI не удалось найти покупателя для российской части своего бизнеса. Концепция выделения дочки Raiffeisen в РФ в отдельную структуру не вызывает возражений со стороны австрийских властей. Как сообщает Reuters, это решение потребует одобрения со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Вашингтона.

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В случае успешного выделения российской "дочки" Raiffeisen в Вене будет зарегистрирована новая компания, ее акционерами станут текущие владельцы ценных бумаг RBI. При этом данную компанию должны будут признать полностью независимой от материнской банковской группы, в противном случае она может попасть под надзор ЕЦБ и австрийского финансового регулятора.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США запрашивало у Raiffeisen сведения о российском бизнесе группы, а ЕЦБ оказывал давление на RBI с целью прекращения ее деловой активности в РФ из-за обеспокоенности Вашингтона. Регулятор также запрашивал у австрийской банковской группы план действий по сокращению присутствия в России. По данным источников агентства, тогда в Raiffeisen не стали предоставлять европейскому регулятору подобный план, а некоторые члены австрийского правительства расценили данную ситуацию как "необоснованное иностранное вмешательство".

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. В марте министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Raiffeisen Bank International следует самостоятельно принимать решение о возможности продолжения работы в РФ в условиях западных санкций. Он отмечал, что Raiffeisen используется многими западными государствами и компаниями для финансирования текущей деятельности в России.

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