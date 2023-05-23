$79.94+0.0386.50+0.22

Датский производитель инсулина Novo Nordisk изучит вопрос сокращения присутствия в России

Датский производитель инсулина рассматривает возможность сокращения своего присутствия на российском рынке. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение двух источников на фармацевтическом рынке.

Датский производитель инсулина захотел сократить присутствие в РФ
© globallookpress.com

По словам собеседников издания, поставляющая инсулин в Россию с 1990-х годов компания может передать поставки препаратов в страну стороннему дистрибутору. Один из возможных претендентов на получение управления российским бизнесом Novo Nordisk — зарегистрированная в Швейцарии Swixx Biopharma.

Как отметил один из источников издания, управление поставками своих препаратов на российский рынок уже передали Swixx Biopharma американские Bristol-Myers Squibb (BMS) и Eli Lilly.

Во второй половине марта интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росздравнадзора сообщило о прекращении поставок в Россию популярного препарата от диабета «Оземпик» со стороны Novo Nordisk.

В конце марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источников написала, что американский фармпроизводитель Eli Lilly решил покинуть российский рынок и передать управление бизнесом своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибутору Swixx Biopharma.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий