Датский производитель инсулина захотел сократить присутствие в РФ

Датский производитель инсулина рассматривает возможность сокращения своего присутствия на российском рынке. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение двух источников на фармацевтическом рынке.

По словам собеседников издания, поставляющая инсулин в Россию с 1990-х годов компания может передать поставки препаратов в страну стороннему дистрибутору. Один из возможных претендентов на получение управления российским бизнесом Novo Nordisk — зарегистрированная в Швейцарии Swixx Biopharma.

Как отметил один из источников издания, управление поставками своих препаратов на российский рынок уже передали Swixx Biopharma американские Bristol-Myers Squibb (BMS) и Eli Lilly.

Во второй половине марта интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росздравнадзора сообщило о прекращении поставок в Россию популярного препарата от диабета «Оземпик» со стороны Novo Nordisk.