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В «Яков и партнеры» предупредили об исчезновении до 80% малых и средних банков

Около 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет. Об этом написала газета Forbes со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Аналитики спрогнозировали исчезновение малых и средних банков в РФ
© globallookpress.com

Как полагают в организации, кредитные структуры могут закрыться или их поглотят другие банки. Дело в том, что малым кредитным организациям станет сложно конкурировать с крупными из-за падения доходов населения, активизации маркетплейсов на рынке финансовых услуг и внедрения цифрового рубля.

По данным компании, всего в России работают около 300 средних и малых банков. Общий объем их активов составляет от 25 до 30 трлн руб., это примерно 18% от всей величины российского банковского рынка.

Ранее 23 мая глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его российский банк в Шанхае станет опорой для обслуживания российско-китайской торговли.

Накануне президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф рассказал, как финансовая организация справилась с санкционным давлением. По его словам, к четвертому кварталу (октябрь — декабрь) 2022 года банк получил прибыль и выплатил своим акционерам рекордные дивиденды.

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