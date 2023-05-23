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Индия ввела проверки экспортных сиропов от кашля после гибели детей

Власти Индии ввели обязательные проверки на безопасность сиропов от кашля, произведенных в стране на экспорт, сообщает Reuters. Решение было принято после того, как сиропы связали с серией смертей в разных странах.

Индия ввела проверки экспортных сиропов от кашля после гибели детей
© globallookpress.com

С 1 июня любой сироп от кашля перед экспортом должен получить сертификат безопасности, выданный одной из государственных лабораторий.

Как отмечает Reuters, фармацевтическая промышленность Индии с оборотом в 41 миллиард долларов является одной из крупнейших в мире, но ее репутация пошатнулась после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила токсины в сиропах от кашля, производимых тремя индийскими компаниями.

Сиропы, произведенные двумя из этих компаний, связывают с гибелью 70 детей в Гамбии и 19 детей в Узбекистане в 2022 году. При этом в лекарствах, которые поставлялись в Гамбию, токсинов найдено не было. Компании отрицают какие-либо нарушения.

В мае 2023-го стало известно, что Индия планирует изменить свою политику в отношении фармацевтической промышленности, включая усиление тестирования сиропов от кашля, а также сырья для лекарств.

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