Процедуру закрытия малых компаний упросят в России

Инициатива была подготовлена правительством. Согласно закону, учредители компании, которая является субъектом МСП, смогут подавать заявление о ее исключении из реестра после прекращения деятельности. Такое решение нужно будет принимать единогласно, при этом в заявлении должны подтверждаться расчеты с кредиторами организации.

Законопроект упрощает процедуру добровольного закрытия компаний. При этом изменения коснутся только тех субъектов МСП, которые не являются плательщиками НДС, не имеют задолженностей перед кредиторами и не обладают недвижимым имуществом и транспортными средствами, пояснил "РГ" член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция "Единая Россия"). Он напомнил, что председатель правительства Михаил Мишустин не раз заявлял, что поддержка МСП - приоритетная задача с учетом того, что выручка у таких компаний небольшая и финансовые ресурсы ограничены.