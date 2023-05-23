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Процедуру закрытия малых компаний упросят в России

Порядок исключения малого и среднего бизнеса из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) упростят. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

Процедуру закрытия малых компаний упросят в России
© Российская Газета

Инициатива была подготовлена правительством. Согласно закону, учредители компании, которая является субъектом МСП, смогут подавать заявление о ее исключении из реестра после прекращения деятельности. Такое решение нужно будет принимать единогласно, при этом в заявлении должны подтверждаться расчеты с кредиторами организации.

Законопроект упрощает процедуру добровольного закрытия компаний. При этом изменения коснутся только тех субъектов МСП, которые не являются плательщиками НДС, не имеют задолженностей перед кредиторами и не обладают недвижимым имуществом и транспортными средствами, пояснил "РГ" член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция "Единая Россия"). Он напомнил, что председатель правительства Михаил Мишустин не раз заявлял, что поддержка МСП - приоритетная задача с учетом того, что выручка у таких компаний небольшая и финансовые ресурсы ограничены.

По его словам, принятие такого закона поможет освободить людей от лишней "бумажной волокиты".

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