Дерипаска предсказал крах 250 региональных американских банков
Около 250 банков США не переживут начавшийся в стране долговой кризис. Такое заявление сделал у себя в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска.
«Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся», — написал он.
Дерипаска отметил, что такую ситуацию в США предрекали Китаю, но в итоге она на прямо сейчас наблюдается в Соединенных Штатах.
«Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе — это одна из прелюдий», — заключил он.
Напомним, что в начале марта всего за два дня стал банкротом Silicon Valley Bank. Позже та же участь постигла еще ряд финансовых учреждений, в том числе First Republic Bank и Credit Suisse. Происходящее спровоцировало опасения по поводу кризиса в США.