Дерипаска предсказал крах 250 региональных американских банков

Около 250 банков США не переживут начавшийся в стране долговой кризис. Такое заявление сделал у себя в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска.

«Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся», — написал он.

Дерипаска отметил, что такую ситуацию в США предрекали Китаю, но в итоге она на прямо сейчас наблюдается в Соединенных Штатах.

«Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе — это одна из прелюдий», — заключил он.