Компания Uniqlo запланировала продать свой бизнес в России

Ритейлер Uniqlo (Япония) планирует продать свой российский бизнес, рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом пишут «Известия».

Евтухов предположил, что японский ритейлер планирует последовать примеру сети McDonald's: он предложит заинтересованным лицам действующие договора аренды, популярные площадки с «хорошим покупательским трафиком», разнообразное профессиональное оборудование.

Замминистра пояснил, что руководство Uniqlo пока не направило заявку на проведение сделки в правкомиссию. Это означает, что компании не удалось найти покупателя.

Ранее сообщалось, что многие иностранные фирмы приостановили или прекратили свою деятельность на российском рынке.