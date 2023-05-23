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Минпромторг: компания Uniqlo может продать свой бизнес в России

Ритейлер Uniqlo (Япония) планирует продать свой российский бизнес, рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом пишут «Известия».

Компания Uniqlo запланировала продать свой бизнес в России
© globallookpress.com

Евтухов предположил, что японский ритейлер планирует последовать примеру сети McDonald's: он предложит заинтересованным лицам действующие договора аренды, популярные площадки с «хорошим покупательским трафиком», разнообразное профессиональное оборудование.

Замминистра пояснил, что руководство Uniqlo пока не направило заявку на проведение сделки в правкомиссию. Это означает, что компании не удалось найти покупателя.

Ранее сообщалось, что многие иностранные фирмы приостановили или прекратили свою деятельность на российском рынке.

Вместе с тем, их товары активно поступают в Россию через разного рода байеров (посредников) и охотно скупаются россиянами.

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