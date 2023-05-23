Компания Uniqlo запланировала продать свой бизнес в России

Минпромторг: компания Uniqlo может продать свой бизнес в России
Ритейлер Uniqlo (Япония) планирует продать свой российский бизнес, рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом пишут «Известия».
Евтухов предположил, что японский ритейлер планирует последовать примеру сети McDonald's: он предложит заинтересованным лицам действующие договора аренды, популярные площадки с «хорошим покупательским трафиком», разнообразное профессиональное оборудование.
Замминистра пояснил, что руководство Uniqlo пока не направило заявку на проведение сделки в правкомиссию. Это означает, что компании не удалось найти покупателя.
Ранее сообщалось, что многие иностранные фирмы приостановили или прекратили свою деятельность на российском рынке.
Вместе с тем, их товары активно поступают в Россию через разного рода байеров (посредников) и охотно скупаются россиянами.