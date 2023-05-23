Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров

По данным издания, инцидент произошел 21 мая на рейсе из Чэнду в Гонконг. Со слов пассажиров, члены экипажа оскорбительно общались с теми, кто не говорил и не понимал английскую речь и кантонский диалект. В частности, один из бортпроводников сказал, что если они не могут сказать «одеяло» то и получить они его не могут.