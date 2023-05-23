Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров
Авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех бортпроводников, которые неуважительно отнеслись к пассажирам материкового Китая, не говорящим на английском языке. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, инцидент произошел 21 мая на рейсе из Чэнду в Гонконг. Со слов пассажиров, члены экипажа оскорбительно общались с теми, кто не говорил и не понимал английскую речь и кантонский диалект. В частности, один из бортпроводников сказал, что если они не могут сказать «одеяло» то и получить они его не могут.
Произошедшее вызвало серьезную критику в Weibo, где пользователи стали призывать авиакомпанию наказать сотрудников, поскольку пассажиры из материкового Китая говорят преимущественно на северокитайском диалекте или путунхуа, а жители Гонконга — кантонском диалекте и английском языке.
Из-за обрушившейся критики гендиректор Cathay Pacific Airways Рональд Лам принес извинения пассажирам и уволил трех бортпроводников, которые были задействованы в инциденте.