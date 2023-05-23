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В Госдуме состоятся слушания по ситуации с Wildberries

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в палате состоятся слушания по ситуации с маркетплейсом Wildberries. Кроме того, он отправил соответствующий запрос в МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Госдуме состоятся слушания по ситуации с Wildberries
© globallookpress.com

Он отметил, что на слушания будут приглашены представители всех сторон конфликта, а также «собрана вся информация».

«У них сейчас МВД проводит проверку, и мы направим запросы… Соберем всю информацию. По итогу получения всех ответов проведем большие слушания, обсудим все темы, пригласим всех участников – тех, кто доволен, тех, кто не доволен. Для того, чтобы принято было решение. Мы отправили запросы, в МВД в первую очередь», – заявил Чернышов.

Напомним, что в мае служба безопасности Wildberries раскрыла незаконные способы продвижения на площадке посредством внешних сервисов. Из-за подобных действий компаний понесла ущерб в 650 миллионов рублей. После этого Wildberries заблокировала аккаунты 300 продавцов, которых служба безопасности заподозрила в использовании подобных схем. 23 мая в Wildberries сообщили, что 60% из них были разблокированы, поскольку сумма ущерба от их действий оказалась незначительной, однако оставшиеся 40% нарушителей нанесли значительный ущерб. Эта ситуация устроила не всех – около 70 человек пришли в главный офис Wildberries в Москве, требуя разблокировать их аккаунты.

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