Производитель инсулина Novo Nordisk может перестроить свой бизнес в России

Николай Беспалов директор по развитию аналитической компании RNC Pharma «Три американские компании передают свой бизнес в России одной европейской компании. Интересная схема вырисовывается, когда американские компании, чтобы избежать проблем, связанных с санкционными ограничениями, либо минимизировать имиджевые потери, прибегают к подобной схеме. То есть образуется супердистрибьютор, который будет работать сразу с тремя компаниями, вполне возможно, что к нему присоединятся и другие игроки. Вопрос чисто технический. Если речь не идет о сокращении поставок каких-то препаратов либо о прекращении поставок отдельных продуктов, переживать совершенно не из-за чего, потому что в компании с территории России снимется дистрибьютор, и вместо одного юрлица работой с портфелем будет заниматься другое юрлицо. Принципиально ничего в этом отношении не изменится. Единственный повод для тревоги — у компании есть в России собственное предприятие, на котором локализовано производство в том числе ряда инсулинов. Войдет ли оно в периметр этой сделки? Если войдет, переживать не из-за чего, скорее всего, оно продолжит работу в том же режиме. А если не войдет или останется в собственности Novo Nordisk, будет передаваться третьим лицам, здесь уже возможны какие-то варианты, в том числе связанные с прекращением производства или поставок отдельных препаратов. Но не думаю, что есть основания рассматривать подобные негативные сценарии».