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Производитель инсулина Novo Nordisk может перестроить свой бизнес в России

Один из крупнейших производителей инсулинов Novo Nordisk может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибьютору. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на фармрынке. По информации газеты, этот вопрос пока только прорабатывается.

Производитель инсулина Novo Nordisk может перестроить свой бизнес в России
© BFM.RU

Возможный претендент на управление российским бизнесом Novo Nordisk — зарегистрированная в Швейцарии Swixx Biopharma. Этой же компании передали российские поставки своих препаратов два других фармпроизводителя — это американские Bristol Myers Squibb (BMS) и Eli Lilly. Заявлялось, что они ушли из России. Треть компании Novo Nordisk тоже принадлежит США. Эксперты допускают, что передача активов швейцарской компании может быть консолидированным решением.

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На самих поставках инсулинов и других препаратов для диабетиков этот процесс вряд ли скажется, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов:

Николай Беспалов директор по развитию аналитической компании RNC Pharma «Три американские компании передают свой бизнес в России одной европейской компании. Интересная схема вырисовывается, когда американские компании, чтобы избежать проблем, связанных с санкционными ограничениями, либо минимизировать имиджевые потери, прибегают к подобной схеме. То есть образуется супердистрибьютор, который будет работать сразу с тремя компаниями, вполне возможно, что к нему присоединятся и другие игроки. Вопрос чисто технический. Если речь не идет о сокращении поставок каких-то препаратов либо о прекращении поставок отдельных продуктов, переживать совершенно не из-за чего, потому что в компании с территории России снимется дистрибьютор, и вместо одного юрлица работой с портфелем будет заниматься другое юрлицо. Принципиально ничего в этом отношении не изменится. Единственный повод для тревоги — у компании есть в России собственное предприятие, на котором локализовано производство в том числе ряда инсулинов. Войдет ли оно в периметр этой сделки? Если войдет, переживать не из-за чего, скорее всего, оно продолжит работу в том же режиме. А если не войдет или останется в собственности Novo Nordisk, будет передаваться третьим лицам, здесь уже возможны какие-то варианты, в том числе связанные с прекращением производства или поставок отдельных препаратов. Но не думаю, что есть основания рассматривать подобные негативные сценарии».

Главный вопрос сейчас в стоимости препаратов для нового дистрибьютора. Но сами производители не заинтересованы в их значительном повышении, указывает президент Российской диабетической ассоциации, врач-диабетолог Михаил Богомолов:

— Они не уходят, это решается чисто политически: мы не продаем Российской Федерации, мы продали дистрибьютору, но не ограничили его по территории. А дальше — какую цену они зададут, с каким люфтом смогут работать в цене.

— Для конечного потребителя сейчас будет вопрос именно цены? Не наличие, не то, что препарат пропадет, а именно стоимость, которую задаст дистрибьютор?

— Да, они за этим будут совместно наблюдать и принимать решение. Novo Nordisk может заявить, как Coca-Cola, что уходит, но все равно их заводы потом перекупили. У McDonald’s осталась та же продукция во «Вкусно — и точка» только с другими названиями, качество менеджмента можно обсуждать. Точно так же будет с Novo Nordisk: они все равно через коммерческую сеть аптек свой рынок будут удерживать, понятно, что они будут пытаться держаться на том уровне, чтобы средний потребитель мог покупать, это будет обходиться в пределах 1-1,5 тысячи рублей в месяц, а те, кто не может или не хочет покупать в аптеке, будут получать препараты «Герофарм» — бесплатные при аптечных киосках, при поликлиниках. А дальше все будет зависеть от того, как будет меняться рыночная ситуация.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники писали о возможном уходе немецкой Boehringer Ingelheim, которая выпускает препараты для сердечников. Впрочем, в российской «дочке» компании изданию «Коммерсантъ» заявили, что «продолжают работать и поставлять препараты во все регионы России».

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