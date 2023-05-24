Два российских банка решили обжаловать санкции ЕС

Тинькофф банк и Альфа-банк обратились в суд Европейского союза с иском об обжаловании введенных против них санкций. Об этом со ссылкой на картотеку суда ЕС сообщает Frank Media.

Банки подали заявления в суд 18 и 22 мая. Помимо них, иск об обжаловании санкций направил Росбанк — его обращение поступило в суд 18 мая.

В марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине крупные российские банки начали отключать от системы международных платежей SWIFT. Первыми в списке оказались ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В рамках десятого пакета санкций, который ввели 25 февраля, под ограничения попали Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк.