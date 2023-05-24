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58 минут назад

Два российских банка решили обжаловать санкции ЕС

Lenta.ru

Тинькофф банк и Альфа-банк обратились в суд Европейского союза с иском об обжаловании введенных против них санкций. Об этом со ссылкой на картотеку суда ЕС сообщает Frank Media.

Два российских банка решили обжаловать санкции ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Банки подали заявления в суд 18 и 22 мая. Помимо них, иск об обжаловании санкций направил Росбанк — его обращение поступило в суд 18 мая.

В марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине крупные российские банки начали отключать от системы международных платежей SWIFT. Первыми в списке оказались ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В рамках десятого пакета санкций, который ввели 25 февраля, под ограничения попали Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк.

Из-за введения санкций в 2022 году сложился тренд перехода клиентов из одного банка в другой. Однако к весне 2023 года тенденцию удалось побороть благодаря адаптации бизнеса к новым условиям. Росфинмониторинг и Банк России вели адресную работу с организациями по ориентированию их на соответствующие риски и меры по их снижению. Также на российском финансовом рынке стали меньше рассчитываться в долларах и евро и стали чаще совершать платежи в национальных валютах дружественных стран..

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