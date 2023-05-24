Uniqlo прокомментировал слухи об уходе из России

Японский ретейлер Uniqlo официально подтвердил уход из России. Об этом сообщает ТАСС.

Представители российского пресс-офиса компании заявили, что работа магазинов бренда по-прежнему приостановлена. Кроме того, по их словам, возобновление деятельности ретейлера в стране в будущем не планируется.

Ранее замглава Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что Uniqlo намерен окончательно уйти из России и продать свой бизнес. В то же время он отметил, что руководство компании еще не подавало заявку на разрешение проведения сделки.