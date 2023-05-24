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Uniqlo прокомментировал слухи об уходе из России

Японский ретейлер Uniqlo официально подтвердил уход из России. Об этом сообщает ТАСС.

Uniqlo прокомментировал слухи об уходе из России
© globallookpress.com

Представители российского пресс-офиса компании заявили, что работа магазинов бренда по-прежнему приостановлена. Кроме того, по их словам, возобновление деятельности ретейлера в стране в будущем не планируется.

Ранее замглава Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что Uniqlo намерен окончательно уйти из России и продать свой бизнес. В то же время он отметил, что руководство компании еще не подавало заявку на разрешение проведения сделки.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

В мае стали известны подробности закрытия магазинов Uniqlo в России. Согласно информации журналистов издания «Коммерсантъ», по итогам 2022 года модный бренд получил больше 10 миллиардов рублей убытков. В связи с этим владельцы компании приняли решение закрыть большинство своих крупных магазинов в стране.

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