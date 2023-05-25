Швейцарию лишили прав на бренд сыра эмменталь

Швейцарские производители сыра эмменталь лишились исключительного права использовать торговую марку Emmentaler («Эмменталер») в ЕС. Об этом сообщает Swissinfo.
24 мая суд ЕС постановил, что термин Emmentaler относится к сыру, известному в немецкоязычных странах, а не к определенному региону в Швейцарии.
Вердикт означает, что Emmentaler не может быть признан охраняемым товарным знаком в ЕС. Это наносит удар по производствам швейцарского сыра «с характерными отверстиями», подчеркивает Swissinfo.
Решение суда все еще может быть обжаловано в высшей инстанции — Европейском суде.
Решение суда в ЕС последовало за вердиктом, вынесенным в 2023 году в США. Согласно этому вердикту, другой известный швейцарский сыр, грюйер, не обязательно должен происходить из одноименного швейцарского региона.