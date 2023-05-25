$79.97-0.2086.20-0.35
1 час назад

Швейцарию лишили прав на бренд сыра эмменталь

Мария Иванова

Швейцарские производители сыра эмменталь лишились исключительного права использовать торговую марку Emmentaler («Эмменталер») в ЕС. Об этом сообщает Swissinfo.

Швейцарию лишили прав на бренд сыра эмменталь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

24 мая суд ЕС постановил, что термин Emmentaler относится к сыру, известному в немецкоязычных странах, а не к определенному региону в Швейцарии.

Вердикт означает, что Emmentaler не может быть признан охраняемым товарным знаком в ЕС. Это наносит удар по производствам швейцарского сыра «с характерными отверстиями», подчеркивает Swissinfo.

Решение суда все еще может быть обжаловано в высшей инстанции — Европейском суде.

Решение суда в ЕС последовало за вердиктом, вынесенным в 2023 году в США. Согласно этому вердикту, другой известный швейцарский сыр, грюйер, не обязательно должен происходить из одноименного швейцарского региона.

Компании,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий