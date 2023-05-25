Китай уличили в умышленном затягивании переговоров по «Силе Сибири-2»

Китай умышленно затягивает переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири-2» из России, чтобы добиться более выгодных условий контракта на поставки газа. В этом намерении Пекин уличили эксперты, опрошенные Financial Times (FT).

Переговоры по проекту ведутся более десяти лет, но соглашения до сих пор не подписаны. В ходе недавнего визита в Китай премьер-министру России Михаилу Мишустину также не удалось добиться, чтобы Пекин взял на себя четкие обязательства относительно этого газопровода, отмечает газета.

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«Пекин имеет опыт затягивания переговоров, чтобы заключить более выгодную сделку — так было, когда велись переговоры по «Силе Сибири-1», — отметила эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям (ECFR) Алисия Бачульска.

Стало очевидно, что российско-украинский конфликт затягивается, а Москве трудно найти новые рынки сбыта газа после потери европейских покупателей, поэтому Пекин считает, что его позиция на переговорах по стоимости газа может только усилиться, добавила она. «Этому газу больше некуда идти», — сказала научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

Китайско-российские переговоры по «Силе Сибири-2» активизировались за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине, пишет газета. Москва за это время неоднократно подчеркивала свою готовность к запуску проекта, в то время как Пекин «демонстративно хранил молчание», пишет FT. В речи по итогам визита в российскую столицу в марте этого года лидер КНР Си Цзиньпин также не упомянул проект.

Сейчас Россия обеспечивает около пяти процентов китайского импорта газа, рассказал газовый аналитик Международного энергетического агентства (МЭА) Гергели Молнар. Россия рассчитывает на завершение строительства «Силы Сибири-2» к 2030 году — к этому моменту, если учесть запланированный рост поставок по существующим маршрутам в Китай, доля импорта из РФ может вырасти до 20 процентов. При этом эксперты отмечают, что Пекин с осторожностью относится к заключению газовых контрактов, чтобы не впадать в сильную зависимость от какого-то одного поставщика.

Даже в случае запуска «Силы Сибири-2» России не удастся продавать газ в Китай по той же цене, по которой велись поставки в Европу, считает бывший директор по стратегии «Газпрома» Сергей Вакуленко. Москве даже вряд удастся сторговаться на те суммы, которые Китай платит за импорт из других стран.

При реализации проекта российский бюджет будет получать от него около 4,6 миллиарда долларов в год в виде пошлин и налогов, подсчитал старший аналитик по нефти и газу в «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Эта сумма составляет менее половины среднемесячных доходов от энергоносителей России в 2023 году.