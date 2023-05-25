Мультфильмы Хаяо Миядзаки удалят из российских онлайн-кинотеатров

Мультфильмы оскароносного японского режиссера-аниматора Хайао Миядзаки пропадут из российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Об этом стало известно в четверг, 25 мая.

© «Унесенные призраками» 2001 г.

— Права на контент студии Ghibli (основанная Миядзаки в 1985 году студия — прим. «ВМ») у дистрибьютера истекают, им не удалось их продлить, — передает сообщение источника ТАСС.

Речь идет о таких шедеврах японской анимации, как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утесе» и других.

На страницах всех мультфильмов студии Ghibli в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» уже появились уведомления, что картины Миядзаки исчезнут с площадки после 31 мая.

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