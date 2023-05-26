Компании Маска Neuralink разрешили испытать чипы для мозга на людях

Американская компания по производству чипов для мозга Neuralink, владельцем которой является Илон Маск, получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях. На официальной странице в Twitter представители компании сообщили, что американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало соответствующее разрешение. В Neuralink отметили, что приблизились еще на шаг к тому, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

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Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям, — сказано в публикации.

Сотрудники компании добавили, что в ближайшее время объявят о наборе участников клинических испытаний.