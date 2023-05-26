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В США людям начнут вживлять чипы в мозг ради науки

Американская компания по производству чипов для мозга Neuralink, владельцем которой является Илон Маск, получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях. На официальной странице в Twitter представители компании сообщили, что американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало соответствующее разрешение. В Neuralink отметили, что приблизились еще на шаг к тому, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Компании Маска Neuralink разрешили испытать чипы для мозга на людях
© Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям, — сказано в публикации.

Сотрудники компании добавили, что в ближайшее время объявят о наборе участников клинических испытаний.

Ранее Министерство транспорта США заподозрило Neuralink в перевозке имплантов, зараженных опасными патогенами. Расследование было начато после того, как комитет врачей направил письмо главе Минтранса Питу Буттеджаджу. Коммерческая организация считает, что при транспортировке импланты, извлеченные из мозга обезьян, не были упакованы должным образом.

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