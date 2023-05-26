Греф предложил унифицировать требования к бизнесу по льготным кредитам

«Давайте посмотрим, что происходит с точки зрения кредитования. Мы научились кредитовать малый бизнес не так давно. Сегодня у нас порядка 80 процентов предприятий получают кредит за 2 минуты. Но если посмотреть в целом на Российскую Федерацию, только 8 процентов предприятий имеют доступ к кредитованию», — отметил Греф.