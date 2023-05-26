Credit Suisse проиграл в сингапурском суде экс-премьеру Грузии

Суд Сингапура счел, что швейцарский банк Credit Suisse нарушил обязательства по защите активов в деле экс-премьера Грузии, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, суд решил, что сингапурское отделение Credit Suisse нарушило свои обязательства перед истцом, не обеспечив сохранность активов. Судебные власти оценили его ущерб в $926 млн, а затем уменьшили эту сумму на $79,4 млн. Однако, согласно решению, сумма может быть изменена, "чтобы исключить двойное возмещение", учитывая, что в прошлом году суд Бермудских островов присудил Иванишвили более $600 млн в качестве компенсации ущерба по этому делу, сообщает агентство.

В решении было отмечено, что банк не смог предотвратить доступ бывшего менеджера Патриса Лескодрона к активам Иванишвили, сообщает агентство. Лескодрон был осужден в 2018 году за мошенничество и в том числе за схему, по которой он брал деньги со счетов Иванишвили для покрытия растущих убытков в портфелях других клиентов. Адвокаты грузинского миллиардера подали в суд на Credit Suisse в 2015 году в Сингапуре, Новой Зеландии и на Бермудских островах.