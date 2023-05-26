Герман Греф: необходимо расширять меры поддержки МСП

«Нам нужна ежеквартальная аналитика того, как работают меры поддержки малого бизнеса. Мы не должны останавливаться ни на минуту в этом вопросе. Если меры поддержки используются недобросовестными участниками, их надо закрывать. Меры поддержки, которые дают результаты, надо расширять. И, конечно, все это надо унифицировать и автоматизировать», — сказал Герман Греф.