Эксперт назвал выгоду Китая от строительства "Силы Сибири 2"

"Силы Сибири-2" - это давний проект, переговоры по которому идут уже более десяти лет и периодически возобновляются. В последние годы он стал более актуален и для Китая, и России, поскольку КНР наращивает объемы потребления газа. Кроме того, чем больше конфронтация Китая с Соединенными Штатами, тем больше Пекин обращает внимание на вопрос безопасности поставок. Все поставки СПГ, идущие к нему юга, могут быть перекрыты. Тем боле Китай видел, что газопровод "Северный поток" был подорван, и там задаются вопросом: "А не остановят ли поставки танкерами?". То есть для Китая приобретают актуальность поставки по газопроводам из надежных источников, которые нельзя будет перекрыть. Для России же китайский рынок за последний год приобрел большую актуальность еще и потому, что на него планируется перенаправить все объемы газа с западносибирских месторождений, которые раньше шли в Европу.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ