Эксперт назвал выгоду Китая от строительства "Силы Сибири 2"

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение издания Financial Times о том, что Китай умышленно затягивает переговоры по строительству трубопровода "Сила Сибири-2" из России ради более выгодных условий контракта на поставки газа. Специалист назвал переговорную позицию Китая опрометчивой на фоне рисков ухудшения отношений Пекина и Вашингтона.
Китай всегда был известен своей тактикой жесткого переговорщика, подчеркнул Юшков.
"Там полагают, что чем хуже дела у "Газпрома" на европейском рынке, тем более он будет сговорчив по цене. Российская же задача - показать Китаю, что это вовсе не так, что и Пекину нужно поторопиться с подписанием контрактов, поскольку газопровод будет строиться несколько лет, за которые много чего может произойти в плане отношений Китая и США. Что будет, если газопровод не успеют достроить, а против Китая начнут вводить санкции и запрещать поставки газа в страну? Что будет, если конфликт вокруг Тайваня разрастется, и США будут перекрывать поставки нефти и газа, идущие по морю? Поэтому в Китае опрометчиво думают, что время играет только на его стороне, что "Газпром" будет более сговорчив", — сказал эксперт.
Ранее опрошенные изданием Financial Times эксперты заявили, что Китай умышленно затягивает переговоры по строительству газопровода "Сила Сибири-2" из России, чтобы добиться более выгодных условий контракта на поставки газа. В "Газпроме" опровергли эти сообщения.