$79.98+0.0285.88-0.32
57 минут назад

Эксперт назвал выгоду Китая от строительства "Силы Сибири 2"

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение издания Financial Times о том, что Китай умышленно затягивает переговоры по строительству трубопровода "Сила Сибири-2" из России ради более выгодных условий контракта на поставки газа. Специалист назвал переговорную позицию Китая опрометчивой на фоне рисков ухудшения отношений Пекина и Вашингтона.

"Силы Сибири-2" - это давний проект, переговоры по которому идут уже более десяти лет и периодически возобновляются. В последние годы он стал более актуален и для Китая, и России, поскольку КНР наращивает объемы потребления газа. Кроме того, чем больше конфронтация Китая с Соединенными Штатами, тем больше Пекин обращает внимание на вопрос безопасности поставок. Все поставки СПГ, идущие к нему юга, могут быть перекрыты. Тем боле Китай видел, что газопровод "Северный поток" был подорван, и там задаются вопросом: "А не остановят ли поставки танкерами?". То есть для Китая приобретают актуальность поставки по газопроводам из надежных источников, которые нельзя будет перекрыть. Для России же китайский рынок за последний год приобрел большую актуальность еще и потому, что на него планируется перенаправить все объемы газа с западносибирских месторождений, которые раньше шли в Европу.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Видео дня

Китай всегда был известен своей тактикой жесткого переговорщика, подчеркнул Юшков.

"Там полагают, что чем хуже дела у "Газпрома" на европейском рынке, тем более он будет сговорчив по цене. Российская же задача - показать Китаю, что это вовсе не так, что и Пекину нужно поторопиться с подписанием контрактов, поскольку газопровод будет строиться несколько лет, за которые много чего может произойти в плане отношений Китая и США. Что будет, если газопровод не успеют достроить, а против Китая начнут вводить санкции и запрещать поставки газа в страну? Что будет, если конфликт вокруг Тайваня разрастется, и США будут перекрывать поставки нефти и газа, идущие по морю? Поэтому в Китае опрометчиво думают, что время играет только на его стороне, что "Газпром" будет более сговорчив", — сказал эксперт.

Ранее опрошенные изданием Financial Times эксперты заявили, что Китай умышленно затягивает переговоры по строительству газопровода "Сила Сибири-2" из России, чтобы добиться более выгодных условий контракта на поставки газа. В "Газпроме" опровергли эти сообщения.

Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Газпром,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий