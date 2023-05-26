Michelin избавился от завода в России
Michelin работала в России с 1997 года, а в 2004-м стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в стране. Теперь же все активы компании, а именно шинный завод в подмосковном Давыдово и Camso CIS (ООО «Камсо Си-Ай-Эс»), специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники, приобрел российский дистрибьютор «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщает «Интерфакс». Сумма сделки не раскрывается.
На Россию приходилось два процента глобальных продаж Michelin и один процент от общего объема производства шин для легковых автомобилей. Завод в Давыдово, рассчитаный на выпуск до двух миллионов шин в год, приостановил работу весной прошлого года. Летом 2022-го появилась информация, что Michelin «вынужден запланировать передачу всей своей деятельности в России локальному управлению». Позже стало известно, что потери Michelin от приостановки локальных операций в России составили около 200 миллионов евро.
О российской компании «Пауэр Интернэшнл-шины», которая приобрела местные активы и завод Michelin, известно, что она импортирует в страну шины китайской компании Hifly. По итогам 2022 года ее выручка превысила 31 миллиард рублей, что на 15 процентов больше показателя за предыдущий год. Владельцем компании является предприниматель Евгений Дробница.
Ранее от российских активов избавился и другой шинный производитель, Continental. Завод в Калуге, рассчитанный на выпуск до четырех миллионов шин в год, перешел холдингу S8 Capital. В официальном заявлении холдинга говорится, что S8 Capital «приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития, и в ближайшее время они пройдут процедуру ребрендинга».