Michelin избавился от завода в России

Michelin работала в России с 1997 года, а в 2004-м стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в стране. Теперь же все активы компании, а именно шинный завод в подмосковном Давыдово и Camso CIS (ООО «Камсо Си-Ай-Эс»), специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники, приобрел российский дистрибьютор «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщает «Интерфакс». Сумма сделки не раскрывается.

© motor.ru

На Россию приходилось два процента глобальных продаж Michelin и один процент от общего объема производства шин для легковых автомобилей. Завод в Давыдово, рассчитаный на выпуск до двух миллионов шин в год, приостановил работу весной прошлого года. Летом 2022-го появилась информация, что Michelin «вынужден запланировать передачу всей своей деятельности в России локальному управлению». Позже стало известно, что потери Michelin от приостановки локальных операций в России составили около 200 миллионов евро.

О российской компании «Пауэр Интернэшнл-шины», которая приобрела местные активы и завод Michelin, известно, что она импортирует в страну шины китайской компании Hifly. По итогам 2022 года ее выручка превысила 31 миллиард рублей, что на 15 процентов больше показателя за предыдущий год. Владельцем компании является предприниматель Евгений Дробница.