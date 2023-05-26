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Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin

Роспотребнадзор провел мониторинговые процедуры, связанные с продажами американской лапши Nissin Foods с генно-модифицированной соей, в интернет-магазинах. В результате работы ведомства были приняты меры по изъятию продукции из оборота. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin
© вечерняя москва

В прошлом году ведомство выяснило, что содержание сои в продукции составило 0,9 процента, что в свою очередь нарушает требования утвержденных регламентов о пищевой продукции.

— Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

В минувший вторник Роспотребнадзор зафиксировал нарушение санитарно-эпидемиологических требований в работе пермского кафе, представитель которого заявил о продаже кофе на грудном молоке. Сотрудники службы проверили работу заведения и выявили, что владелец кафе не имел товарно-сопроводительной документации.

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