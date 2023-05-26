FT: British Airways отменила почти 150 авиарейсов из-за компьютерного сбоя

Британская авиакомпания British Airways за последние два дня отменила почти 150 авиарейсов из-за компьютерного сбоя. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в четверг компания была вынуждена отменить 80 рейсов, а в пятницу - еще 66 только в первой половине дня. В среднем самолеты British Airways осуществляют около 850 внутренних и международных рейсов в день. При этом в настоящий момент пассажиропоток в британских аэропортах резко вырос в связи с наступающими весенними каникулами и длинными выходными.

"Хотя подавляющее большинство наших рейсов сегодня продолжают выполняться, мы отменили некоторые ближнемагистральные рейсы из Хитроу из-за последствий произошедшего вчера технического сбоя", - говорится в сообщении компании, которая принесла извинения пассажирам.

British Airways пока не сообщает, в чем именно состоял сбой и когда его последствия будут полностью устранены. Клиенты компании в четверг начали жаловаться на то, что у них пропала возможность онлайн-регистрации на рейсы.