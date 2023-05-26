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Суд потребовал от Telegram назначить нового представителя в Бразилии

Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Морайс потребовал от администрации мессенджера Telegram назначить нового представителя в крупнейшем южноамериканском государстве. В противном случае работа Telegram на национальном рынке будет заблокирована, сообщает в пятницу газета Folha de S. Paulo.

Суд потребовал от Telegram назначить нового представителя в Бразилии
© globallookpress.com

"Предписывыю оповестить компанию Telegram о том, что ей в течение 24 часов надлежит назначить официального представителя в Бразилии, в случае невыполнения работа сервиса Telegram будет приостановлена первоначально на 48 часов", - цитирует издание решение судьи. Прежний представитель компании, адвокат Алан Томас на допросе в полиции заявил, что с 14 мая не является представителем Telegram.

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Ранее ди Морайс поручил правоохранителям провести расследование в отношении глав местных представительств Google и Telegram после того, как на этих площадках появились публикации с критикой резонансного законопроекта о повышении ответственности интернет-платформ за публикуемый пользователями контент. Критикуя законопроект, Telegram в своем официальном канале в Бразилии призвал пользователей обратиться к депутатам, чтобы не допустить его принятия. Суд потребовал удалить публикацию и дать опровержение содержащейся в ней информации, пригрозив блокировкой мессенджера, который впоследствии выполнил судебные предписания.

Законопроект о борьбе с распространением лживых новостей будет рассмотрен парламентом страны по ускоренной процедуре сразу на пленарном заседании, минуя профильные комитеты. Им предусматривается введение уголовной ответственности за публикацию дезинформации с помощью ботов. Он обязует компании, предоставляющие цифровые услуги, иметь физического представителя в стране, вводит для них ответственность за продвижение фейков, созданных третьими лицами, требует введения прозрачных правил модерации контента, вводит для поисковиков плату за использование журналистских материалов. В поддержку принятия законопроекта активно выступают традиционные бразильские СМИ, оппонентами которых выступают интернет-компании, отрицающие наличие собственных интересов.

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