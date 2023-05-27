В Экваториальной Гвинее объяснили уход американских компаний из страны

США выводят из африканских стран свои компании, если они сближаются с Россией. Об этом заявил посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба, сообщает РИА Новости.

В качестве примера дипломат привел свое государство.

Американская нефтяная компания ExxonMobil официально объявила, что уходит с рынка Экваториальной Гвинеи. Другие компании также решили уйти. Это произошло после того, как в Вашингтоне узнали, что страна стала налаживать сотрудничество с Российской Федерацией.

Ндонг Айекаба отметил, что США и союзники применяют не только экономический шантаж. В любой африканской стране могут попытаться «устроить переворот», если её политика не удовлетворяет Запад. При этом западные лидеры говорят: «Россия вас будет кормить».

«Но нам все равно. Мы за Россию. Россия тоже должна думать о нас», - сказал посол Экваториальной Гвинеи.