Саудовская Аравия захотела присоединиться к Новому банку развития БРИКС

Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. Страна может стать девятым членом банка, сообщает Financial Times.

О намерениях саудитов сообщили представители банка.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и сейчас ведем с ним компетентный диалог», – заявили в кредитно-финансовой организации.

На данный момент в банке БРИКС 8 стран. Уставной капитал составляет 100 млрд долларов. Целью организации является финансирование проектов БРИКС и развивающихся стран.

Два года назад к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.