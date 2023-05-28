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Саудовская Аравия захотела присоединиться к Новому банку развития БРИКС

Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. Страна может стать девятым членом банка, сообщает Financial Times.

Саудовская Аравия захотела присоединиться к Новому банку развития БРИКС
© РИА Новости

О намерениях саудитов сообщили представители банка.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и сейчас ведем с ним компетентный диалог», – заявили в кредитно-финансовой организации.

На данный момент в банке БРИКС 8 стран. Уставной капитал составляет 100 млрд долларов. Целью организации является финансирование проектов БРИКС и развивающихся стран.

Два года назад к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

Ранее Бразилия предложила создать единую валюту для стран БРИКС, чтобы отказаться от использования доллара и связанных с ним рисков.

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