Саудовская Аравия захотела присоединиться к Новому банку развития БРИКС
Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. Страна может стать девятым членом банка, сообщает Financial Times.
О намерениях саудитов сообщили представители банка.
«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и сейчас ведем с ним компетентный диалог», – заявили в кредитно-финансовой организации.
На данный момент в банке БРИКС 8 стран. Уставной капитал составляет 100 млрд долларов. Целью организации является финансирование проектов БРИКС и развивающихся стран.
Два года назад к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.
Ранее Бразилия предложила создать единую валюту для стран БРИКС, чтобы отказаться от использования доллара и связанных с ним рисков.