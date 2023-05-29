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1 час назад

S7 отказалась от вывода из эксплуатации бразильских самолётов Embraer

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Российская авиакомпания продолжит их использовать и после 2024 года.

S7 отказалась от вывода из эксплуатации бразильских Embraer
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом рассказал РБК гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин.

«Мы продолжим эксплуатацию E170 — на текущий момент они летают эффективно», — сообщил топ-менеджер.

Он добавил, что у авиакомпании 17 таких самолётов, каждый из которых может перевезти 78 пассажиров на расстояния до 3,8 тысячи километров. S7 получила эти суда в 2017-2018 годах в операционный лизинг сроком на семь лет.

Самолёты Embraer E170 «по-прежнему востребованы, поскольку прогнозы по рынку сдержанные», говорит Куделькин.

Компании,АК S7,
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