S7 отказалась от вывода из эксплуатации бразильских Embraer

Российская авиакомпания продолжит их использовать и после 2024 года.
Об этом рассказал РБК гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин.
«Мы продолжим эксплуатацию E170 — на текущий момент они летают эффективно», — сообщил топ-менеджер.
Он добавил, что у авиакомпании 17 таких самолётов, каждый из которых может перевезти 78 пассажиров на расстояния до 3,8 тысячи километров. S7 получила эти суда в 2017-2018 годах в операционный лизинг сроком на семь лет.
Самолёты Embraer E170 «по-прежнему востребованы, поскольку прогнозы по рынку сдержанные», говорит Куделькин.