Портал «Рамблер» представил новые B2B-возможности собственной видеоплатформы

Удобный интерфейс, безопасное хранение на российских серверах, доступ к статистике и возможности монетизации

Портал «Рамблер» (входит в Rambler&Co) представил обновлённую видеоплатформу для бизнеса. Сервис предоставляется по модели SaaS (Software as a Service) – клиентам не нужно устанавливать программное обеспечение, вся инфраструктура находится на серверах «Рамблера». Видеоплатформа позволяет загружать, хранить, размещать и монетизировать контент на площадках пользователей, а также отслеживать статистику просмотров. Продукт успешно протестирован на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co и теперь доступен для внешних клиентов по цене до 2,3 рублей за 1 Гб трафика. Возможны специальные условия при оплате за несколько месяцев вперёд.

Видео дня

Видеоплатформа создана с учетом современных технологических решений и не имеет аналогов среди российского ПО: удобный интерфейс, возможность проводить живые трансляции, вебинары, поддержка вертикальных форматов, подключение монетизации по технологиям VAST или VPAID (обычный рекламный видеоролик или интерактивная реклама с «кликабельными» ссылками). Безопасный HTML5-видеоплеер доступен для кастомизации под дизайн сайта бренда.

Каждый клиент видеоплатформы портала «Рамблер» получит персональный аккаунт для работы с собственным контентом, прямой доступ к инструментам статистики и аналитики, которые помогут просчитать важные маркетинговые метрики, повысить вовлечённость зрителей и определить эффективность видео.

Александр Крушин, директор по маркетингу портала «Рамблер»: «Внутри нашего холдинга работает множество технологичных решений, доказавших свою эффективность. Например, видеоплатформа портала “Рамблер” используется медиаактивами Rambler&Co для VoD и онлайн-трансляций. Сейчас мы готовы предоставлять свои продукты и другим бизнесам по SaaS-модели, так как уверены в конкурентоспособности и востребованности нашего решения. Наш сервис полного цикла: от загрузки через веб или API до отдачи пользователям в любой точке мира с детальной статистикой и простым интерфейсом даже для неспециалиста».

Видеоплатформа портала «Рамблер» — это готовое решение, которое подходит для многих цифровых продуктов: медиаресурсов, образовательных курсов, онлайн-магазинов, сайтов среднего и малого бизнеса и других. Проект создан на отечественном ПО и входит в соответствующий реестр, контент надежно защищён и хранится на российских серверах. В отличие от аналогичных сервисов, хранение, кодировка и доставка контента осуществляются бесплатно, клиенты платят только за исходящий трафик.

Информационная справка:

«Рамблер» — ведущий портал Рунета, объединяющий новостной агрегатор, развлекательные и тематические медиа, сервисы, почту и видеоплатформу. Ежемесячная аудитория составляет десятки миллионов пользователей.