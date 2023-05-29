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Казахстан пригласил к себе 400 покинувших РФ компаний

Замглавы МИД Казахстана Алмас Айдаров рассказал, что Астана предложила более чем 400 компаниям, покинувшим Россию, перевести свой бизнес в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Айдарова, почти 70 компаний приняли решение «переехать» в Казахстан, а 25 уже это сделали.

Компании, приглашенные Казахстаном, представляют 38 стран. Большинство из них - из Германии, США, Швейцарии и Японии.

В частности, в Алматы открыла небольшое производство американская компания Honeywell, производящая электронные системы управления и автоматизации, офисы в Казахстане также открыли Tik Tok, InDriver и австралийская Fortescue Metals Group, а французская машиностроительная компания Alstom перенесла в страну сервисные центры.

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В консталтинговой компании Nikoliers ранее подсчитали, что за 2022 год на фоне украинского кризиса бизнес в России полностью свернули 23 иностранных компании, еще 27 приостановили работу. Более 20 иностранных компаний, владеющих 31 брендом, продали свой российский бизнес холдингам из Турции, Китая и Ближнего Востока.

Работу в стране, в частности, прекратили Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).

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