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Jägermeister требует взыскание компенсации от калужского «Кристалла»

Известный производитель алкоголя из Германии Mast-Jägermeister SE подал два иска в московский арбитражный суд Москвы по отношению к калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл». Согласно одному из них, Jägermeister требует взыскать с российского производителя около 315 миллионов рублей компенсации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Jägermeister требует взыскание компенсации от калужского «Кристалла»
© globallookpress.com

Отмечается, что иски были поданы ещё 19 мая. Согласно первому из них, немецкий производитель выдвигает к «Кристаллу» и ритейлеру WineStyle одно имущественное требование, а также два неимущественных. При этом одно из неимущественных требований – о запрете, но каких-либо деталей об этом иске нет.

Второй иск направлен против «Кристалла», а также ритейлера «Красное & Белое». В нём говорится о защите исключительных прав и заявлено два неимущественных требования, а также одно имущественное. Согласно этому требованию, Jägermeister рассчитывает получить компенсацию в размере около 315 миллионов рублей. Других подробностей иска также не приводится.

В данный момент оба иска не находятся на рассмотрении суда из-за неполной уплаты истцом госпошлины за обращение в суд. У компании Jägermeister есть время до 26 июня, чтобы исправить это процессуальное нарушение.

Напомним, что 13 декабря 2022 года калужский «Кристалл» подал жалобу на Jägermeister.

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