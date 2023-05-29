Jägermeister требует взыскание компенсации от калужского «Кристалла»

Известный производитель алкоголя из Германии Mast-Jägermeister SE подал два иска в московский арбитражный суд Москвы по отношению к калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл». Согласно одному из них, Jägermeister требует взыскать с российского производителя около 315 миллионов рублей компенсации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что иски были поданы ещё 19 мая. Согласно первому из них, немецкий производитель выдвигает к «Кристаллу» и ритейлеру WineStyle одно имущественное требование, а также два неимущественных. При этом одно из неимущественных требований – о запрете, но каких-либо деталей об этом иске нет.

Второй иск направлен против «Кристалла», а также ритейлера «Красное & Белое». В нём говорится о защите исключительных прав и заявлено два неимущественных требования, а также одно имущественное. Согласно этому требованию, Jägermeister рассчитывает получить компенсацию в размере около 315 миллионов рублей. Других подробностей иска также не приводится.

В данный момент оба иска не находятся на рассмотрении суда из-за неполной уплаты истцом госпошлины за обращение в суд. У компании Jägermeister есть время до 26 июня, чтобы исправить это процессуальное нарушение.