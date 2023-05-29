На Украине одобрили законопроект о национализации банков подсанкционных лиц

Верховная Рада Украины одобрила законопроект, позволяющий национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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«Законопроект позволяет Национальному банку Украины (НБУ) национализировать банки подсанкционных собственников», — написал депутат, уточнив, что решение касается только системных банков, то есть наиболее важных для экономики страны.

В феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о национализации заводов и компаний, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов.