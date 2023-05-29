В России отчитались о выполнении зерновой сделки

Партия российских удобрений объемом 34 тысячи тонн прибыла в кенийский порт Момбаса в рамках черноморской инициативы. О выполнении зерновой сделки отчиталась группа «Уралхим-Уралкалий», заявление компании попало в распоряжение «Ленты.ру».

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В компании рассказали, что сейчас идут работы по выгрузке поставки. Она состоит из хлористого калия, карбамида и NPKS-удобрений. Отмечается, что партию поставили развивающимся странам, которые столкнулись с угрозой нехватки продовольствия, в рамках гуманитарной инициативы.

«Обе поставки были осуществлены при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, которая зафрахтовала суда для транспортировки удобрений», — сообщила группа.

Уточняется, что «Уралхим-Уралкалий» оплатил услуги морского фрахта и другие транспортные расходы.

В заявлении сказано, что компания планирует безвозмездно передать развивающимся странам около 300 тысяч тонн минеральных удобрений в рамках борьбы с продовольственным кризисом и угрозой голода.