«Дочки» российской ГТЛК в Ирландии смогли избежать ликвидации

Две дочерние компании лизингодателя ГТЛК в Ирландии могли быть ликвидированы из-за требования кредиторов. Однако в последний момент была подана заявка на экспертизу по спасению. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Ирландии две российские компании, GTLK Europe и GTLK Europe Capital Dac (дочерние структуры АО «Государственная транспортная лизинговая компания», ГТЛК),«в последнюю минуту» перед возможной ликвидацией подали заявку на экспертизу по спасению, отметили в публикации.

По данным агентства, в пятницу компании подали заявку на назначение проверяющих для проведения экспертизы. Она проводится для проблемных фирм, но у которых еще есть потенциал жизнеспособности.

В свою очередь эксперты считают это событие уникальным и достаточно подозрительным, так как ранее российские компании сообщали недостоверную информацию о платежеспособности. Поэтому своими действиями ответчики собираются, вполне вероятно, сорвать или отсрочить момент ликвидации.