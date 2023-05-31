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Российский бизнес попросил узаконить внешние расчеты в криптовалюте

Российские бизнес попросил узаконить внешние расчеты в криптовалюте и ввести кэшбек на ряд отечественных товаров. Такие предложения озвучены в подготовленном институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей докладе, который вошел в состав доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК.

Российский бизнес попросил узаконить внешние расчеты в криптовалюте
© Unsplash.com

В документе предлагается ввести государственный кэшбэк за покупку российской электроники с отечественными операционными системами, а также сертификаты или частичный возврат средств за покупку товаров легкой промышленности, сертификаты для малообеспеченных граждан на продукты питания местных производителей.

Также бизнес попросил сформировать нормативно-правовую базу для внешних расчетов в криптовалютах, например, законодательно обеспечить возможность использования цифровой валюты с иностранными контрагентами и физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами.

Кроме того, предприниматели обеспокоены вопросами взаимодействия с налоговыми органами. Так, аппарат бизнес-омбудсмена предложил сформировать признаки «дробления бизнеса» и установить прямое регулирование и правоприменительную практику по налоговым спорам в этом вопросе.

Ранее заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Алексей Заботкин допустил, что рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов.

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