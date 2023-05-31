У аэропортов возникли проблемы с закупкой защиты от дронов

У российских аэропортов возникли сложности с закупкой специального технического оборудования для защиты от незаконных полетов беспилотников (БПЛА). Об этом сообщают «Известия».

В компании «Юмирс» (производитель комплексов «Радескан-антидрон») говорят, что речи о закупках быть не может без циркуляра от Росавиации, который подтверждает совместимость этих комплексов с системами Госкорпорации по ОрВД (национального провайдера аэронавигации в России).

В авиарегуляторе подтверждают наличие проблемы на рынке. Однако там отмечают, что ее должны решать силовые структуры, в частности, Росгвардия.

По словам начальника отдела аккредитации подразделений транспортной безопасности профильного управления Росавиации Александра Севрюкова, не от всех типов беспилотников можно защитить аэропорты гражданским оборудованием. Он заявил, что дроны делятся на три группы. Так, по словам собеседника, они могут быть ракетного типа, самолетного и мультироторные.

Он уточнил, что специалисты, которые находятся в аэропортах и осуществляют их защиту, смогут бороться с беспилотниками только мультироторного типа.