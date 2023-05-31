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Whoosh объявил о рестайлинге впервые за пять лет

Кикшеринговый сервис Whoosh готовится к проведению рестайлинга. Это будет реализовано впервые за пять лет, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании.

Whoosh объявил о рестайлинге впервые за пять лет
© Рамблер

Так, стиль приложения, сайта, социальных сетей, флота электросамокатов и электровелосипедов обновится. Кроме того, Whoosh улучшит функционал сервиса, говорится в сообщении. Уточняется, что логотип, цветовая палитра, шрифт, стиль иллюстраций и фотографий изменится.

«Лейт-элементом фирменного стиля становится непрозрачная желтая полоса, пришедшая на смену трем красным линиям», - уточнила компания.

Кроме того, она сообщила об улучшении и упрощении функционала сервиса. Регистрацию и аутентификацию решили объединить в единое окно.

Пользователи будут иметь больше точек взаимодействия с ключевым функционалом.

Ранее агентство «Прайм», ссылаясь на компанию «Мегафон», сообщило, что в российских крупных городах зафиксировано увеличение спроса на электросамокаты с началом сезона. Он вырос в 2,5 раза год к году. В компании проанализировали данные о скачивании приложений кикшеринга. В Туле, Кисловодске и Казани наблюдается наибольший интерес со стороны граждан. Спрос вырос в 11 раз, в 10 раз и в 9 раз соответственно.

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