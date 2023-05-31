Производитель шоколада Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов

Компания «Крафт фудс швайц холдинг ГмбХ», занимающаяся производством шоколада Toblerone, подала заявку на регистрацию знака «Тоблерон» для мясных деликатесов и безалкогольных напитков. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные реестра Роспатента.

Сейчас в реестре находится заявка, которая предполагает распространение торгового знака еще на две категории продуктов кроме известного шоколада. Вместе с этим эксперты, которых опросила газета, сомневаются в планах компании начать выпуск мясной продукции. По их мнению, действия направлены на защиту товарного знака от третьих лиц.

Вероятно, все это связано с попыткой мясоперерабатывающего завода «Ремит» зарегистрировать бренд «Тоблерон» для себя. Предприятие собиралось выпускать под этой маркой колбасу треугольной формы.