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Производитель шоколада Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов

Компания «Крафт фудс швайц холдинг ГмбХ», занимающаяся производством шоколада Toblerone, подала заявку на регистрацию знака «Тоблерон» для мясных деликатесов и безалкогольных напитков. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные реестра Роспатента.

Производитель шоколада Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов
© globallookpress.com

Сейчас в реестре находится заявка, которая предполагает распространение торгового знака еще на две категории продуктов кроме известного шоколада. Вместе с этим эксперты, которых опросила газета, сомневаются в планах компании начать выпуск мясной продукции. По их мнению, действия направлены на защиту товарного знака от третьих лиц.

Вероятно, все это связано с попыткой мясоперерабатывающего завода «Ремит» зарегистрировать бренд «Тоблерон» для себя. Предприятие собиралось выпускать под этой маркой колбасу треугольной формы.

По всей видимости, схожесть с легендарным шоколадом и взятое у него название должны были помочь в продажах продукции.

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