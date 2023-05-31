Оператор «Газпрома» открыл месторождение газа в Бангладеш

Компания Gazprom International (оператор зарубежных проектов «Газпрома») открыла месторождение газа в Бангладеш. Об этом сообщается на сайте компании.

Испытания, проведенные 14-20 мая на газовой скважине «Иллиша-1» на острове Бхола, продемонстрировали промышленный приток газа дебитом в 554 тысячи кубометров в сутки.

«Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового газового месторождения», - подчеркнули в компании.

«Иллиша-1» - третья скважина, пробуренная Gazprom International в рамках сервисного контракта с Бангладешской нефтегазовой разведочной компанией (BAPEX).

В 2022–2023 годах компания пробурила на острове Бхола две газовые скважины - «Табги-1» и «Бхола Норт-2».

По оценке Gazprom International, совокупный производственный потенциал трех скважин выше 1,6 миллиона кубометров в сутки.

Почти весь газ, добываемый на острове, используется в качестве топлива для газовых электростанций. Сейчас рассматривается возможность транспортировки газа на континентальную часть страны и передачи его в национальную газотранспортную систему.

В целом за последние десять лет Gazprom International спроектировала и пробурила 20 газовых скважин в Бангладеш.